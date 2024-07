https://fr.sputniknews.africa/20240721/ce-que-lon-sait-du-vehicule-russe-antidrone-vitiaz-en-cours-de-developpement--1067588913.html

Ce que l'on sait du véhicule russe antidrone Vitiaz, en cours de développement

Un véhicule militaire léger équipé d'une système de brouillage est en cours de développement en Russie. Il pourrait aider à protéger les unités de reconnaissance et les forces spéciales des drones ennemis dans la zone de l'opération militaire spéciale.Baptisé Vitiaz ("Preux", en russe), il possédera plusieurs atouts, a déclaré à Sputnik Konstantin Badgassarov, PDG d'Argo, la société qui développe le projet:Selon lui, Vitiaz pourra être utilisé pour fournir une protection supplémentaire aux unités de reconnaissance lorsqu'elles se déploient vers la ligne de front.🌏 Vitiaz est inspiré du véhicule utilitaire tout-terrain UAZ 469 et dispose d'un moteur diesel de 100 chevaux.🌏 Sa principale défense anti-drone est le Volnorez, système de guerre électronique modulaire compact ne pesant que 13 kilogrammes. Il est facile à utiliser et à reprogrammer, au cas où l'ennemi modifie les fréquences de ses drones.🌏 Vitiaz peut aussi être équipé d'un support de mitrailleuse anti-aérienne couplée à une mitrailleuse lourde KPVT.Le premier prototype est presque terminé et devrait être testé prochainement.

