Appelé par Macron, ce basketteur d'origine camerounaise refuse de jouer pour la France

La star de la NBA Joel Embiid a reçu un appel du Président français pour jouer en équipe nationale aux Jeux olympiques, mais a refusé

Né au Cameroun mais possédant en outre les nationalités française et américaine, la star de la NBA Joel Embiid a refusé de jouer pour la France Jeux olympiques, malgré un appel personnel du Président Emmanuel Macron, selon le New York Times.Les relations entre la France et le Cameroun, ou l'Afrique en général "ne sont tout simplement pas bonnes", a souligné le basketteur. Il a finalement choisi de jouer pour les États-Unis, puisque son pays d'origine, le Cameroun, ne s'était pas qualifié pour le tournoi olympique.Le fait que la France lui ait "posé un ultimatum" concernant la date butoir pour prendre sa décision et lui ait mis la pression pour rejoindre l'équipe nationale n'a pas aidé, a-t-il ajouté.

