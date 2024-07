https://fr.sputniknews.africa/20240720/quest-ce-que-le-virus-de-ldeme-des-pousses-du-cacaoyer-qui-affecte-lafrique--1067577262.html

Qu'est-ce que le virus de l'œdème des pousses du cacaoyer qui affecte l'Afrique?

Le marché du cacao vit une flambée des prix, notamment due au virus de l'œdème des pousses du cacaoyer, qui affecte le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Il s'agit d'une infection fongique qui s’attaque aux cacaoyers. Elle est causée par le champignon Moniliophthora roreri, qui infecte les arbres via des blessures ou des ouvertures naturelles dans l'écorce.Le champignon provoque des lésions sur les branches et les tiges, entraînant gonflements et déformations.La maladie peut causer des dommages aux cultures, notamment:Pour prévenir et gérer le virus, les arboriculteurs peuvent:L'organisme de régulation du cacao du Ghana fournit d'ailleurs des pesticides, fongicides et autres produits chimiques aux agriculteurs des régions de Volta et d'Oti, alors que la circonscription administrative du Nord-Ouest est infectée à 81% par le virus, selon l'Organisation internationale du cacao.

