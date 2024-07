https://fr.sputniknews.africa/20240720/pretoria-salue-lavis-de-lonu-sur-loccupation-illegale-par-israel-du-territoire-palestinien--1067568833.html

Pretoria salue l’avis de l’ONU sur l'occupation "illégale" par Israël du territoire palestinien

Pretoria salue l’avis de l’ONU sur l'occupation "illégale" par Israël du territoire palestinien

Sputnik Afrique

En réagissant à l'avis de la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud a appelé la communauté internationale à "agir pour mettre fin immédiatement à... 20.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-20T11:58+0200

2024-07-20T11:58+0200

2024-07-20T11:58+0200

afrique subsaharienne

mobile telecommunications network (afrique du sud)

pretoria

israël

conflit israélo-palestinien

palestine

cisjordanie

onu

cour internationale de justice (cij)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/19/1066732472_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a3f25302e3900c7f3a43c78bfd13f668.jpg

"La décision rendue aujourd’hui par la CIJ confirme la position de longue date de l’Afrique du Sud selon laquelle l’occupation par Israël du territoire palestinien reste illégale au regard du droit international", a réagi dans un communiqué le chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola.Il a appelé la communauté internationale à "agir pour mettre fin immédiatement à l’occupation et aux violations flagrantes du droit international humanitaire et des droits de l’homme perpétrées par Israël contre le peuple palestinien". L'Afrique du Sud attache une importance particulière à la conclusion de la Cour selon laquelle Israël viole l'article 3 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), note le communiqué. Le pays défend la cause palestinienne et a 3 fois saisi la CIJ concernant le conflit israélo-palestinien depuis décembre 2023."Cette conclusion de la Cour réaffirme que le gouvernement israélien est coupable de pratiquer le crime d'apartheid", selon le ministre.Le 19 juillet, la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l'Onu a jugé que l'occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967 était "illégale" et qu'elle devait cesser "le plus rapidement possible". Cet avis, non contraignant, a été qualifié d'"historique" par les Palestiniens et de "mensonger" par Israël.

afrique subsaharienne

pretoria

israël

palestine

cisjordanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mobile telecommunications network (afrique du sud), pretoria, israël, conflit israélo-palestinien, palestine, cisjordanie, onu, cour internationale de justice (cij)