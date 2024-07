Le groupement russe Nord a frappé trois brigades ukrainiennes et repoussé trois attaques. Les pertes de Kiev s'élèvent à 185 hommes.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé sept brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 soldats, mais aussi un canon automoteur Braveheart britannique. Un dépôt de munitions a été détruit.

Le groupement Sud occupe désormais des positions plus avantageuses et a repoussé deux contre-attaques, causant la perte de 640 hommes dans les rangs de Kiev. Au cours du combat de contre-batterie, ont été touchés: un canon automoteur Braveheart britannique, des obusiers M198 et M777 américains ou encore deux canons L-119 fabriqués au Royaume-Uni. Deux dépôts de munitions ont été anéantis.