Le Kenya accuse la Fondation Ford de financer des ONG derrière les manifestations

Le Kenya accuse la Fondation Ford de financer des ONG derrière les manifestations

20.07.2024

En un an, la Fondation Ford basée à New York a versé plus de cinq millions de dollars à plusieurs ONG kényanes dont certaines sont impliquées dans les récentes protestations dans le pays. Les autorités kényanes réclament que la fondation justifie les financements de ces ONG, a écrit le représentant du ministère kényan des Affaires étrangères Korir Sing'Oei, dans une lettre envoyée au directeur de l'organisme, Darren Walker.Le Président kényan William Ruto avait déjà déclaré que cette organisation caritative américaine était à l'origine des manifestations dans le pays. La Fondation Ford avait nié toute implication.

