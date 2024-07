https://fr.sputniknews.africa/20240720/la-turquie-sapprete-a-envoyer-un-soutien-naval-dans-les-eaux-somaliennes--1067570806.html

La Turquie s'apprête à envoyer un soutien naval dans les eaux somaliennes

La Turquie s'apprête à envoyer un soutien naval dans les eaux somaliennes

Sputnik Afrique

Le Président turc a soumis le 19 juillet une motion au parlement, demandant l'autorisation de déployer pour 2 ans des éléments de l'armée en Somalie, y compris... 20.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-20T14:17+0200

2024-07-20T14:17+0200

2024-07-20T14:17+0200

afrique de l'est

somalie

turquie

armée

militaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103365/13/1033651383_0:153:3015:1848_1920x0_80_0_0_90e2d60ca25eaf5462fecbc1b9bb7aba.jpg

L’objectif est de lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes, dans la mer d'Oman et dans les zones adjacentes afin de contribuer à la sécurité de la navigation. Cette démarche intervient un jour après que le ministère turc de l'Énergie a annoncé qu’Ankara enverrait un navire d'exploration au large des côtes somaliennes dans le courant de l'année pour rechercher du pétrole et du gaz, dans le cadre d'un accord de coopération.Fin février, la Turquie et la Somalie ont signé un accord de coopération économique et de défense pour 10 ans. Il prévoit l’assistance dans la défense du littoral et dans la reconstitution des forces navales somaliennes.

afrique de l'est

somalie

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, somalie, turquie, armée, militaires