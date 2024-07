https://fr.sputniknews.africa/20240720/la-russie-organise-un-tournoi-dechecs-pour-enfants-dans-la-capitale-zambienne-1067574258.html

La Russie organise un tournoi d’échecs pour enfants dans la capitale zambienne

La Russie organise un tournoi d’échecs pour enfants dans la capitale zambienne

Sputnik Afrique

L’événement se tient ce 20 juillet dans le musée national de Lusaka à l’occasion de la Journée internationale des échecs. Le tournoi est ouvert à tous les... 20.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-20T17:08+0200

2024-07-20T17:08+0200

2024-07-20T17:08+0200

afrique subsaharienne

zambie

russie

maison russe

jeu d'échecs

tournoi

enfants

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103508/58/1035085810_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_91aba88e7abfe65c4d3196e20530bb96.jpg

De plus, une exposition de photos a lieu dans les locaux, et plus d'une centaine d'écoliers zambiens ont pu la découvrir en apprenant le rôle de ce jeu dans la culture russe."J'ai beaucoup appris. C'était très éducatif. J'ai même appris un peu de russe. C'était donc une expérience très agréable", résume auprès de Sputnik Afrique Rhoda, une visiteuse. "Cela m'a aidé à apprendre davantage sur la culture russe", confie Bukata Mwewa, un jeune guide.Les organisateurs sont le centre culturel Maison russe et la Fédération des échecs de Zambie, avec le soutien de l'ambassade de Russie et l'aide de la Fédération russe des échecs et du Musée des échecs.

afrique subsaharienne

zambie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zambie, russie, maison russe, jeu d'échecs, tournoi, enfants, opinion