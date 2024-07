https://fr.sputniknews.africa/20240720/ibrahim-traore-et-assimi-goita-eleves-a-la-plus-haute-distinction-honorifique-du-niger-1067571910.html

Ibrahim Traoré et Assimi Goïta élevés à la plus haute distinction honorifique du Niger

Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont été élevés à l'Ordre national du Niger, la plus haute distinction honorifique nationale. Deux décrets ont été signés le 19... 20.07.2024, Sputnik Afrique

Ils ont été élevés à la dignité de Grand-Croix dans l'Ordre National du Niger, à titre exceptionnel.Ces distinctions sont délivrées en reconnaissance de leur "l'engagement ferme et inébranlable" en faveur de la "souveraineté et de la solidarité de nos États regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES)", selon un communiqué de la présidence nigérienne.L'ordre national du Niger a été créé le 24 juillet 1961. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique du pays.

