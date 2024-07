https://fr.sputniknews.africa/20240720/donner-une-chance-a-des-enfants-une-organisation-caritative-russe-aide-une-localite-ougandaise-1067571443.html

"Donner une chance à des enfants": une organisation caritative russe aide une localité ougandaise

Depuis un an, Équipe d'opportunités, organisation caritative active en Crimée, aide les habitants d’une localité du district Mbale en Ouganda (dans l’est du... 20.07.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/18/1052301687_0:302:2730:1838_1920x0_80_0_0_4b3b7b72069eda123680af75cf083ab0.jpg

Le premier projet, c’est de forer plusieurs puits pour assurer aux habitants un accès en eau potable. L’organisation espère le mettre en œuvre cette année. Une autre initiative est éducative: il s’agit de "donner l'opportunité de venir en Russie et de recevoir une formation de qualité pour que les enfants puissent ainsi devenir utiles à leur société, ou rester ici en Russie et y être utiles à notre société", dit Evgueni Pitchouguine. "C’est-à-dire, donner une chance à des enfants".Équipe d'opportunités livre des colis alimentaires à cette localité ougandaise environ une fois tous les deux mois. "Nous prodiguons également des fournitures de bureau aux enfants. Et nous avons eu une demande de chaussures", raconte-t-il. "Concernant l'aide à l'Afrique, l'idée est venue il y a assez longtemps", se rappelle le fondateur de l'organisation caritative. Équipe d'opportunités a été contactée par des activistes de Mbale: "Ils nous ont envoyé des vidéos montrant dans quelles conditions leurs enfants font leurs études, quels vêtements ils portent. Après avoir vu tout cela, nous avons pris une décision: "Essayons de nous unir et commençons à les aider".

