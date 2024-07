https://fr.sputniknews.africa/20240720/des-drones-russes-detruisent-des-bastions-ennemis-sur-la-rive-droite-du-dniepr---video-1067573307.html

Des drones russes détruisent des bastions ennemis sur la rive droite du Dniepr - vidéo

Des drones russes détruisent des bastions ennemis sur la rive droite du Dniepr - vidéo

Sputnik Afrique

Des drones russes ont détruit des positions ukrainiennes et des panneaux solaires utilisés par l'armée ukrainienne, annonce la Défense russe qui met en ligne... 20.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-20T17:35+0200

2024-07-20T17:35+0200

2024-07-20T17:35+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1a/1064307121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2147cd0a423b390c404b75ad3be2c23b.jpg

Une attaque de drones du groupement russe Dniepr a permis de détruire des points d'appui et des panneaux solaires utilisés par des nationalistes ukrainiens sur la rive droite du Dniepr, a annoncé ce samedi 20 juillet le ministère russe de la Défense, mettant en ligne une vidéo filmée sur l'axe de Kakhovka.Lors d'une mission, les pilotes de drones travaillent à deux: un militaire prépare un drone kamikaze, l'autre envoie un quadrirotor FPV pour identifier la cible. Après le décollage du drone FPV, le pilote du drone kamikaze corrige les paramètres du vol pour mieux toucher la cible, explique le ministère.Tous les objectifs ont été atteints avec précision, selon la Défense.Les drones du groupement Dniepr détruisent quotidiennement du matériel et des effectifs des forces ukrainiennes dans l'axe de Kakhovka. Ils repèrent et détruisent les positions de tir, les postes d'observation, les équipements de communication et de guerre électronique camouflés.Les groupes électrogènes sont aussi visés afin de priver l'ennemi de la possibilité de recharger ses drones FPV.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, drone