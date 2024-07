https://fr.sputniknews.africa/20240720/ce-pays-africain-lance-la-digitalisation-des-moyens-de-paiement-et-services-publics-1067574008.html

Ce pays africain lance la digitalisation des moyens de paiement et services publics

Ce pays africain lance la digitalisation des moyens de paiement et services publics

20.07.2024

Au Mali, il est désormais possible de payer directement via son portable pour des services tels que la carte d’identité ou les actes d’État civil. Assimi Goïta a effectué le 19 juillet le premier clic lors d’une cérémonie organisée dans sa résidence, au palais de Koulouba à Bamako, rapporte la présidence.La digitalisation permettra aux citoyens maliens d’effectuer leurs démarches administratives en ligne, de payer leurs impôts par voie électronique et d’accéder à une large gamme de services publics dématérialisés.Elle contribuera également à la lutte contre la corruption à travers la mise en place de mesures de traçabilité et de reddition de comptes.Le programme est initialement disponible à Bamako, puis sera progressivement étendu "à toutes les régions et aux représentations diplomatiques", note la présidence.La digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l’État est une initiative du Président annoncée le 22 juin dernier L’administration malienne sera modernisée en deux étapes: la digitalisation des moyens de paiement et ensuite de l’administration générale, rappelle le communiqué.

