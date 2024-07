https://fr.sputniknews.africa/20240719/une-geante-panne-technique-touche-les-aeroports-services-durgence-et-tv-a-lechelle-mondiale--1067549144.html

Une géante panne technique touche les aéroports, services d’urgence et TV à l’échelle mondiale

Une géante panne technique touche les aéroports, services d’urgence et TV à l’échelle mondiale

Sputnik Afrique

Depuis plusieurs heures, ce vendredi 19 juillet, une panne informatique majeure touche les médias, les banques et les compagnies aériennes du monde entier. Des... 19.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-19T10:35+0200

2024-07-19T10:35+0200

2024-07-19T10:35+0200

états-unis

europe

panne

windows

aéroport

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/13/1067548950_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6cc9ccd644cd55004239b0c7ef125252.jpg

Vendredi matin, les principales compagnies aériennes américaines ont signalé des perturbations à grande échelle et ont suspendu leurs vols. Des informations faisant état d'éventuels retards de vol ont commencé à arriver d'Europe : l'aéroport de Berlin et les aéroports espagnols ont signalé des problèmes. La compagnie Turkish Airlines a mis en garde contre une panne mondiale qui cause de sérieux problèmes de réservation de billets et d'enregistrement. L'application de l'entreprise n'est pas disponible et les sites ne se chargent pas non plus. Les résidents de l'Alaska ne peuvent pas appeler les services d'urgence en raison d'un problème majeur de communication locale, a rapporté la télévision locale. La compagnie aérienne indienne SpiceJet a signalé des problèmes techniques affectant les services en ligne, notamment la réservation et l'enregistrement. Des rapports arrivent selon lesquels plus de 90% de tous les ordinateurs Windows connectés au réseau dans le monde ont souffert d'une panne mondiale. Le gouvernement australien a convoqué une réunion d'urgence. La TV australienne ABC dit subir une " grosse " panne et des problèmes de télécommunications signalés dans tout le pays. Idem pour la chaîne britannique SkyNews.La plate-forme de cybersécurité CrowdStrike a confirmé à CNBC qu'il existait un lien entre sa mise à jour logicielle et la panne de Windows

états-unis

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, europe, panne, windows, aéroport