Trump sur Kim Jong-un: "Je crois que je lui manque"

Sputnik Afrique

L’ex-Président américain a déclaré devant la convention républicaine qu'il avait l'intention de rétablir les relations avec le dirigeant nord-coréen après sa... 19.07.2024, Sputnik Afrique

"Je m'entends bien avec lui", a dit le républicain, qui avait rencontré Kim Jong-un à trois reprises sous sa présidence. Il a ainsi promis qu’en cas de retour à la Maison-Blanche, la Corée du Nord, qui possède l’arme nucléaire, arrêterait de lancer des missiles, et s'est dit capable de mettre fin à toutes les guerres "en un coup de téléphone": Trump a officiellement accepté d'être le candidat du Parti républicain pour la présidentielle américaine. Cinq jours après avoir été la cible de tirs lors d'un meeting de campagne, l'ancien Président est remonté jeudi soir sur scène à Milwaukee et a promis une "victoire incroyable" des républicains à la présidentielle de novembre."Je me présente pour être le Président de toute l'Amérique, pas de la moitié de l'Amérique", a-t-il lancé.

