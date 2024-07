https://fr.sputniknews.africa/20240719/soudan-libye-syrie-gaza-entretiens-russie-ligue-arabe-a-moscou-1067563752.html

Soudan, Libye, Syrie, Gaza: entretiens Russie-Ligue arabe à Moscou

Le nouveau représentant de la Ligue des États arabes à Moscou, Walid Hamed Shiltag, a remis ce vendredi 19 juillet sa lettre d'accréditation au représentant... 19.07.2024, Sputnik Afrique

Le nouveau représentant de la Ligue des États arabes à Moscou, Walid Hamed Shiltag, a remis ce vendredi 19 juillet sa lettre d'accréditation au représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.Les diplomates ont évoqué des "questions d'actualité liées au renforcement ultérieur de l'interaction entre la Russie et la Ligue arabe", rapporte le communiqué.Les deux responsables ont aussi abordé la situation:Ils ont souligné le rôle important du Forum de coopération Russie-Monde arabe dans l'établissement des liens avec les États du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

