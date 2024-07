https://fr.sputniknews.africa/20240719/missiles-us-en-allemagne-leurope-est-un-protectorat-americain-selon-un-essayiste-franco-serbe--1067563135.html

Missiles US en Allemagne: l'Europe est "un protectorat américain", selon un essayiste franco-serbe

Missiles US en Allemagne: l'Europe est "un protectorat américain", selon un essayiste franco-serbe

Sputnik Afrique

Les États-Unis dictent leur conditions à l'Europe et sont très écoutés par une élite politique atlantiste, explique à Sputnik Afrique l'essayiste franco-serbe... 19.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-19T20:00+0200

2024-07-19T20:00+0200

2024-07-19T20:00+0200

international

états-unis

europe

opinion

missiles

missiles à longue portée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102752/75/1027527577_0:36:4704:2682_1920x0_80_0_0_bd6dd1deb6ca93c820165ee51c0d9479.jpg

Les élites politiques européennes sont aujourd'hui atlantistes et croient "aveuglement que la force de l'Europe provient de la force de Washington", a déclaré à Sputnik Afrique l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic. Ce qui peut expliquer la décision allemande d'accueillir des missiles américains à longue portée à partir de 2026.Les élites européennes estiment que "plus Washington est fort, plus l'Europe sera forte, mais la réalité démontre le contraire", selon lui. M.Mirkovic a rappelé que l'Europe n'avait rien pu faire contre les guerres en ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient et en Ukraine.En fait, les Européens "ne se rendent même plus compte qu'elles habitent dans ce que les Américains, eux, appellent eux-mêmes un protectorat américain", a-t-il ajouté."Des conséquences graves"La Russie se sentira visée par les manœuvres américaines en Allemagne, ce qui pourrait entraîner des contre-mesures, avertit encore l'essayiste.Si les Américains positionnent des missiles à longue portée sur le sol d'Europe de l'Ouest et que ces missiles aient comme objectif d'être tirés sur la Russie, il est évident que la Russie va répliquer, à son avis.

états-unis

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, europe, opinion, missiles, missiles à longue portée