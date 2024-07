https://fr.sputniknews.africa/20240719/missiles-us-a-longue-portee-en-allemagne-voici-ce-que-risque-leurope-selon-un-journaliste-suisse-1067559029.html

Missiles US à longue portée en Allemagne: voici ce que risque l'Europe, selon un journaliste suisse

Missiles US à longue portée en Allemagne: voici ce que risque l'Europe, selon un journaliste suisse

La décision des États-Unis de déployer des missiles à longue portée en Allemagne à partir de 2026 "va dégrader la situation sécuritaire en Europe", a déclaré ce vendredi 19 juillet à Sputnik Afrique Guy Mettan, journaliste et écrivain suisse.L'Europe "a perdu sa culture stratégique et n'a plus la notion de menace ni d'échelle de menace", ce qui explique ses propos incohérents.L'Europe a tort de croire qu'elle est protégée par le parapluie nucléaire américain et "pense avec ses émotions", ajoute l'écrivain.

