Livraisons gratuites de céréales et d’engrais en Afrique: la Russie a honoré ses engagements

C’est ce qu’a déclaré ce 19 juillet l’ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum de partenariat... 19.07.2024, Sputnik Afrique

"Toutes les promesses faites par notre Président lors du deuxième sommet (Russie-Afrique) ont été pleinement tenues", a dit le diplomate. Selon lui, cela contraste avec ce que l’Occident promet souvent mais ne parvient pas à tenir. "Les tentatives de parler dans un langage dictatorial et sur un ton condescendant ne trouvent plus de compréhension parmi les Africains. Par contre, les mesures que nous avons prises à l'égard des pays vraiment nécessiteux ont été acceptées avec gratitude", a assené Oleg Ozerov.Lors du sommet Russie-Afrique en juillet 2023, Vladimir Poutine a promis une aide gratuite en céréales à 6 pays africains d’un volume total de 200.000 tonnes.️ Durant 2023-2024, le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe et l'Érythrée ont reçu chacun 25.000 tonnes de céréales russes. La Somalie et la République centrafricaine se sont vu livrer 50.000 tonnes chacune.La Somalie a ainsi couvert 23% de ses besoins annuels d'importation de blé, avait précédemment fait savoir le directeur du Bureau de liaison de l'Onu pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Au Burkina Faso, les livraisons russes ont couvert 9% de ses besoins en blé, 6% au Mali. De plus, durant la même période, la Russie a livré des engrais à 4 pays africains. Le Nigeria et le Kenya ont reçu 34.000 tonnes chacun, le Zimbabwe en a eu 23.000 tonnes et le Malawi – 20.000 tonnes.

