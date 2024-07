https://fr.sputniknews.africa/20240719/les-brics-peuvent-aider-lafrique-a-renforcer-sa-position-de-negociation-sur-la-scene-internationale-1067552482.html

Les BRICS peuvent aider l’Afrique à renforcer sa position de négociation sur la scène internationale

Tel est l'avis de Robert Dussey, chef de la diplomatie togolaise. Il voit plusieurs avantages dans une coopération accrue avec le groupe, explique-t-il... 19.07.2024, Sputnik Afrique

"Dans le contexte mondial, nous pensons que les BRICS peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion d’un ordre international plus équilibré et multipolaire. Pour l’Afrique, le groupe offre une alternative aux partenaires traditionnels", avance Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, dans une interview à Sputnik.Quant au Togo, le pays voit plusieurs avantages dans une coopération accrue avec le groupe, notamment, avec la Chine et l’Inde qui ont l’expertise en matière de développement du secteur agricole, des infrastructures et des technologies de l'information, poursuit-t-il. Le pays africain voudrait augmenter ses exportations agricoles vers ces pays.Lomé est intéressé par le développement de la Nouvelle banque de développement, établissement financier des BRICS, qui pourrait offrir des options de financement alternatives pour les projets togolais. Le pays africain, qui n’a pas pour le moment demandé être membre des BRICS, pourrait contribuer au groupe "grâce à son expérience en matière d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et sa position stratégique de hub logistique"

