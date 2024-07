https://fr.sputniknews.africa/20240719/le-togo-apprecie-la-cooperation-strategique-avec-moscou-et-son-engagement-contre-le-terrorisme-1067549294.html

Le Togo apprécie la coopération stratégique avec Moscou et son engagement contre le terrorisme

Le Togo apprécie la coopération stratégique avec Moscou et son engagement contre le terrorisme

Sputnik Afrique

Pour le Togo, la coopération avec la Russie est "stratégique", permettant d’"accéder à une expertise technique précieuse", a déclaré à Sputnik Robert Dussey... 19.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-19T10:38+0200

2024-07-19T10:38+0200

2024-07-19T11:40+0200

afrique subsaharienne

togo

russie

coopération

lutte antiterroriste

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/13/1067548235_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_5af60027d09a15488df2a034b8671dfb.jpg

Dans une interview à Sputnik, le chef de la diplomatie togolaise trace les axes de la coopération avec la Russie.Dans le secteur de l'énergie, le pays étudie la possibilité de collaborer sur des projets d'énergies renouvelables, notamment un éventuel projet d'énergie solaire. Robert Dussey a également évoqué des programmes conjoints dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et des transports. Le constructeur automobile GAZ est en pourparlers avec le ministère togolais des Transports pour établir un partenariat. L'Agence fédérale du transport aérien de Russie discute d'un projet d'accord avec l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo (ANAC). De plus, la Russie a considérablement augmenté le nombre de bourses offertes aux jeunes Togolais. "Le Togo est déterminé à faire avancer ces projets, qui ont le potentiel de stimuler considérablement le développement économique et social du pays", a conclu Robert Dussey ajoutant que pour le moment, "les résultats tangibles restent limités", mais le Togo espère "constater des progrès plus substantiels dans les mois à venir". Le ministre a également apprécié "l’engagement accru" de la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest. "Sa fourniture d’équipements militaires, son soutien à la formation et son partage de renseignements ont aidé plusieurs pays de la région", a-t-il dit.

afrique subsaharienne

togo

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, togo, russie, coopération, lutte antiterroriste, opinion