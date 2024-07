https://fr.sputniknews.africa/20240719/le-president-tunisien-annonce-quil-briguera-un-nouveau-mandat--1067564236.html

Le Président tunisien annonce qu'il briguera un nouveau mandat

Le Président tunisien Kaïs Saïed, en poste depuis 2019, a annoncé sa candidature à un second mandat en octobre. 19.07.2024, Sputnik Afrique

Le Président tunisien Kaïs Saïed, 66 ans, a annoncé ce vendredi 19 juillet qu'il brigerait un nouveau mandat lors de la présidentielle programmée pour le 6 octobre.En été 2022, le Président avait fait adopter une nouvelle Constitution par référendum instituant un nouveau système de deux chambres: l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et un Conseil national des régions et des districts. Environ 27% des électeurs avaient participé à ce scrutin organisé après la tenue en décembre-janvier des législatives anticipées avec un faible taux de participation (11%).Le parlement précédent avait été dissous par le Président en mars 2022. Kaïs Saïed avait expliqué sa décision par la nécessité de "préserver l’État et ses institutions". Le 25 juillet 2021, le Président Saïed avait gelé le parlement et limogé le Premier ministre sur fond de manifestations contre le parlement et le parti Ennahda.

