Le président du parti Les Patriotes commente la panne géante qui a affecté les 18 et 19 juillet de nombreux secteurs à travers le monde, du Japon aux États-Unis. Le bug massif a été provoqué par une mise à jour défectueuse sur les systèmes Windows de Microsoft d'une solution informatique du groupe américain de cybersécurité CrowdStrike. "Nous constatons par ailleurs qu'un pays comme la Russie n'est pas touché, en réalité ça s'explique beaucoup par les sanctions, donc c'est un sacré retournement de situation. Grâce aux sanctions occidentales, la Russie a développé ses propres systèmes souverains et indépendants et donc n'est pas victime des pannes mondiales centralisées liées au système américain", indique-t-il.La défaillance montre que "nous sommes beaucoup trop dépendants d'un logiciel américain, et que ça n'est pas conforme au principe d'indépendance, de sûreté et de souveraineté".La France "aurait dû développer ses propres systèmes souverains pour ne pas connaître ce genre de déconvenues", souligne l'homme politique.

