https://fr.sputniknews.africa/20240719/la-russie-doit-promouvoir-les-investissements-en-afrique-mais-pas-comme-lue-preconise-un-rapport-1067558330.html

La Russie doit promouvoir les investissements en Afrique, mais pas comme l’UE, préconise un rapport

La Russie doit promouvoir les investissements en Afrique, mais pas comme l’UE, préconise un rapport

Sputnik Afrique

Dans ses efforts pour aider l’Afrique, la Russie doit emprunter une voie différente de celle de l’UE, préconise un rapport du Club de discussion Valdaï... 19.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-19T16:08+0200

2024-07-19T16:08+0200

2024-07-19T16:08+0200

russie

afrique

union européenne (ue)

investissements

club de discussion valdaï

rapport

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/05/1062567669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9511c9c1e6cb66197854b71068a8570f.jpg

Le modèle européen d’aide aux États africains - prêts, transferts ou subventions- n’est pas bénéfique, écrivent les experts du Club de discussion Valdaï, laboratoire d’idées installé en Russie. Tout ce que les Européens font, c'est "geler les institutions publiques des bénéficiaires de l'aide, les laisser dépendants et faibles et créer une dette à long terme".D’ici le prochain sommet Russie-Afrique programmé pour 2026, la Russie doit créer des conditions favorables aux investissements sur le continent. "L'excédent commercial annuel de la Russie avec l'Afrique dépasse 20 milliards de dollars, ce qui signifie que la Russie pourrait utiliser au moins 10% de ce montant pour lancer de nouveaux projets d'investissement, notamment pour développer davantage ses exportations", indique le rapport.Le transfert de savoir-faire et de technologies est un autre atout important. La coopération entre la Russie et les pays africains atteindra un niveau qualitativement nouveau à mesure que leur influence sur la politique et l'économie mondiales augmentera, poursuivent les auteurs du rapport."La Russie s'appuiera sur le Sud et l'Est en termes de démographie et de développement, en misant sur de nouveaux marchés, le développement des infrastructures et les exportations", indique le rapport.Les auteurs du rapport sont des spécialistes en économie et en Afrique de l’École supérieure d’économie (HSE). Le rapport est sorti la veille de la deuxième conférence russo-africaine du Club Valdaï, qui se tiendra le 24 juillet en Tanzanie.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, union européenne (ue), investissements, club de discussion valdaï, rapport