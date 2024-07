https://fr.sputniknews.africa/20240719/kim-jong-un-a-accueilli-une-delegation-militaire-russe--1067551162.html

Kim Jong-un a accueilli une délégation militaire russe

Kim Jong-un a accueilli une délégation militaire russe

La rencontre avec les militaires dirigés par le vice-ministre de la Défense Alexeï Krivoroutchko a eu lieu le 18 juillet, rapporte l’agence KCNA. 19.07.2024, Sputnik Afrique

Au cours de la réunion, l'importance de la coopération bilatérale en matière de défense a été discutée. Vladimir Poutine a transmis ses salutations à Kim Jong-un par l'intermédiaire du chef de la délégation. Le dirigeant de la RPDC a exprimé sa profonde gratitude en réponse. Kim Jong-un a exprimé le soutien et la solidarité du gouvernement et du peuple nord-coréens envers la Russie dans le contexte d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Il a également "adressé un salut de combat à l'armée et au peuple russes, qui mènent une juste guerre sainte pour protéger les droits souverains et la sécurité de l'État", indique le média. Le dirigeant de la RPDC a souligné que les armées des deux pays "doivent s'unir plus étroitement, stimuler vigoureusement les relations entre la Corée et la Russie dans une nouvelle ère et jouer un rôle important dans la protection de la paix régionale et mondiale et la justice internationale".

