Des responsables démocrates se sentent pris dans un "cercle vicieux" avec Biden

La sinistrose règne dans le camp démocrate, qui ne voit plus Joe Biden l'emporter contre Donald Trump à la prochaine élection présidentielle, relate CNN... 19.07.2024, Sputnik Afrique

De plus en plus de responsables démocrates pensent que la partie est perdue pour le Président sortant des États-Unis Joe Biden qui a peu de chances d'être nommé candidat du Parti démocrate à la présidentielle, a annoncé la chaîne de télévision américaine CNN.Désormais, toute mesure visant à renforcer la candidature de Biden ou à le pousser vers la sortie compromet les chances démocrates face à Donald Trump, ont expliqué d'autres dirigeants.Le même pessimisme règne chez les grands donateurs. Certains ont fait savoir qu'ils gèleraient leurs contributions si le parti ne prenait pas des mesures plus énergiques pour obtenir le retrait de Biden.

