"Russie – Afrique: stratégie de coopération dans un monde multipolaire"

"Russie – Afrique: stratégie de coopération dans un monde multipolaire"

Tel est le sujet de la 2e conférence Russie-Afrique organisée au forum de discussion Valdaï. Cette année, elle aura lieu le 24 juillet dans la ville... 18.07.2024, Sputnik Afrique

Environ 40 experts de Russie et de pays d'Afrique de l'Est, impliqués dans la coopération russo-africaine, y prendront part. Au cours des sessions, les experts discuteront des sujets suivants: Le but de la conférence est de comparer les positions sur l'ensemble des problèmes et de les amener à un point où la Russie et les pays africains peuvent appliquer les approches les plus proches possibles dans la politique réelle. "Nous sommes bien sûr d'autant plus prêts à un travail commun fructueux sur un pied d'égalité. L'Afrique l’attend de la part du monde entier et de la Russie. Et bien sûr, nous allons travailler avec vous, exactement selon ce mode et selon ces principes. L’Afrique a un grand avenir", a déclaré en mars Vladimir Poutine lors du Festival mondial de la jeunesse.

