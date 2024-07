https://fr.sputniknews.africa/20240718/les-houthis-ont-attaque-170-navires-lies-a-israel-au-royaume-uni-et-aux-usa-depuis-lautomne-2023--1067545198.html

Les Houthis ont attaqué 170 navires liés à Israël, au Royaume-Uni et aux USA depuis l'automne 2023

Les Houthis ont attaqué 170 navires liés à Israël, au Royaume-Uni et aux USA depuis l'automne 2023

Sputnik Afrique

Les rebelles continuent leur opération en mer Rouge et comptent étendre leurs activités à l'océan Indien et la mer Méditerranée, a déclaré Abdel-Malik... 18.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-18T20:25+0200

2024-07-18T20:25+0200

2024-07-18T20:25+0200

international

houthis

attaque

navires

mer rouge

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/17/1064271774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bb37a94d6c20adfbf481e4e726c9a1b2.jpg

Le groupe a l'intention d'étendre les attaques dans l'océan Indien et la mer Méditerranée, a déclaré Abdel-Malik al-Houthi, dirigeant houthi, à télévision Al-Masirah.Selon lui, l'efficacité des opérations est très élevée dans les mers Rouge et Arabique, dans le golfe d'Aden et dans le détroit de Bab-el-Mandeb, où "le mouvement des navires associés à l'ennemi israélien a pratiquement cessé". Le leader houthi a aussi souligné "une réduction significative des mouvements de navires associés aux forces américaines et britanniques".En réponse, l'armée américaine a mené cette semaine 13 raids dans les provinces d'Al-Hodeïda et Hajjah, selon les autorités du nord du Yémen.Les tensions se sont accrues dans les mers Rouge et d’Oman et dans le golfe d’Aden depuis novembre, lorsque le mouvement houthi a commencé à attaquer des navires associés à Israël ou se dirigeant vers ses ports, en réponse aux opérations de Tsahal à Gaza.

mer rouge

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, houthis, attaque, navires, mer rouge