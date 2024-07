https://fr.sputniknews.africa/20240718/le-burkina-faso-projette-porter-le-taux-delectrification-rurale-a-50-en-2028-1067537164.html

Le Burkina Faso projette porter le taux d'électrification rurale à 50% en 2028

Le Burkina Faso projette porter le taux d'électrification rurale à 50% en 2028

Le gouvernement burkinabè a expliqué à l'issue du conseil des ministres que, malgré l'existence d'une loi qui a libéralisé la production de l'énergie, force est de reconnaître qu'il existe une disparité des taux d'électrification entre le milieu rural et le milieu urbain, qui étaient respectivement de 5,49% et de 86,21% en 2022.Les coopératives d'électricité qui ont été mises à contribution pour booster l'électrification rurale n'ont pas produit de résultats probants en 20 ans d'existence, à cause de difficultés récurrentes de gestion, indique le compte rendu.C'est dans ce contexte qu'une stratégie d'électrification rurale a été élaborée en 2024 à l'effet de porter le taux d'électrification à 50% en 2028, selon la même source.

