La Libye et le Tchad s’accordent pour lutter contre la migration irrégulière

Le recensement des ressortissants tchadiens présents en Libye et les rapatriements volontaires, selon la plateforme libyenne Hakomitna.

Les Tchadiens qui souhaitent rentrer volontairement au Tchad bénéficieront d'une assistance logistique et financière de la part des autorités des deux pays. En plus, des programmes de réintégration seront mis en place pour faciliter leur retour et leur réintégration au Tchad.