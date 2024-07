https://fr.sputniknews.africa/20240718/la-bielorussie-envisage-de-reorienter-ses-exportations-de-tracteurs-vers-lafrique-1067537597.html

La Biélorussie envisage de réorienter ses exportations de tracteurs vers l'Afrique

"Les marchés des pays africains ont été identifiés comme prometteurs, des négociations ont déjà eu lieu et tout dépend du résultat", a indiqué le vice-Premier ministre biélorusse, selon l'agence BelTA.Piotr Parkhomchik a fait savoir que les autorités biélorusses "recherchent désormais activement de nouveaux marchés pour réorienter les flux d'exportation".️Depuis le 1er juillet, les tracteurs biélorusses ne peuvent plus être livrés à l'UE. Selon le Conseil de l'UE, ces mesures restrictives ont été introduites dans le cadre de la lutte contre le contournement par la Russie des sanctions européennes et en tenant compte du "degré élevé d'intégration des économies de la Russie et de la Biélorussie"."La phase actuelle est très difficile", mais les autorités biélorusses "font face aux difficultés", a indiqué Piotr Parkhomchik. Selon lui, "une évaluation adéquate et une réponse aux défis posés seront données".

