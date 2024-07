«Delhi n’envisage en aucun cas et sous aucun prétexte de tourner le dos à Moscou», selon un expert

Et de détailler : "La première et la plus importante est dans le fait que l’Inde n’envisage en aucun cas et sous aucun prétexte, malgré ses relations avec les États-Unis et Israël, de tourner le dos à la Russie, qui est loin d’être le pays que l’Occident a essayé par tous les moyens d’isoler sur le plan international. L’Inde veut garder ses relations économiques, notamment énergétiques, et militaires avec la Russie et une forte volonté de les développer plus dans le futur. La seconde est plus géopolitique dans le sens qu’elle envoie un signal on ne peut plus clair que les trois grandes puissances eurasiatiques que sont la Russie, la Chine et l’Inde sont déterminées plus que jamais à assoir un monde multipolaire, dont les BRICS joueront un rôle déterminant. On peut dire que le centre de gravité géopolitique et géoéconomique est définitivement en train de basculer vers l’Eurasie, vu les résultats de cette visite qui intervient quelques jours après celle effectuée par Vladimir Poutine en Chine avec les enjeux que nous lui connaissons".