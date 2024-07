https://fr.sputniknews.africa/20240718/biden-mis-sous-pression-par-les-democrates-pour-abandonner-la-campagne-electorale-1067544992.html

Biden mis sous pression par les démocrates pour abandonner la campagne électorale

Les voix se font de plus en plus insistantes côté démocrate pour inciter Joe Biden à se désister en vue des élections américaines, rapporte le média Axios. 18.07.2024, Sputnik Afrique

D'importants responsables et donateurs démocrates pensent que Biden ne peut pas gagner et ne changera pas la perception du public sur son âge et son acuité, rapporte le média Axios.Biden lui-même, écoute désormais davantage les critiques et s'enquiert des perspectives de la vice-présidente Harris face à Trump.

