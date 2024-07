https://fr.sputniknews.africa/20240717/les-brics-doivent-radicalement-remettre-en-question-lordre-mondial-dirige-par-loccident-1067531602.html

Les BRICS doivent radicalement remettre en question l'ordre mondial dirigé par l'Occident

Les BRICS doivent radicalement remettre en question l'ordre mondial dirigé par l'Occident, a estimé un expert indien auprès de Sputnik. 17.07.2024

"À mon avis, bien que les BRICS soient devenus une organisation de confiance, où le désir d'adhésion augmente, en particulier de la part des pays du Sud; il lui reste encore beaucoup à faire pour démontrer toutes ses capacités et sa rationalité", poursuit l'analyste qui est aussi professeur adjoint de sciences politiques au Raja Rammohun Roy Mahavidyalaya Collage.Selon lui, l’avenir de la coopération des BRICS contribuerait en effet massivement à la nature du nouvel ordre mondial multilatéral-multipolaire. 🇷🇺 La Russie est un État indispensable et une puissance influente dans la région, comme elle devrait l'être pour ses intérêts géoéconomiques et géopolitiques plus larges, a-t-il ajouté. Puisque la Chine a déjà activé ses programmes et politiques commerciales dans ce pays, l'Inde devrait également accélérer ses démarches dans la région, a conclu l'expert.

