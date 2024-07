https://fr.sputniknews.africa/20240717/la-production-de-gaz-russe-en-hausse-de-6-en-2024-1067527314.html

La production de gaz russe en hausse de 6% en 2024

La production de gaz russe en hausse de 6% en 2024

Sputnik Afrique

La production de gaz en Russie pourrait augmenter de près de 6% en 2024 pour atteindre 675 milliards de m3, selon le dernier rapport de l'Agence internationale... 17.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-17T09:12+0200

2024-07-17T09:12+0200

2024-07-17T09:12+0200

sommet russie-afrique (2019)

gaz

production

chine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

Il ressort de ce rapport, relayé par les médias russes mardi, que la prévision est supérieure à une précédente estimation de 670 milliards de m3 (+5%) pour la période indiquée.Selon les estimations de l'organisation internationale, la Russie a réduit de 5% sa production de gaz en 2023, totalisant 638 milliards de m3.Au cours du premier semestre 2024, la production de gaz russe a augmenté de plus de 7% en glissement annuel et près de 40% de cette croissance est due à une augmentation des exportations, à la fois par gazoduc et en gaz naturel liquéfié (GNL), détaille le rapport.La Russie a augmenté ses exportations de gaz vers la Chine via le gazoduc Force de la Sibérie, vers l'Europe et vers l'Ouzbékistan, tandis que la production de GNL a augmenté de près de 10% (soit 2 milliards de m3), souligne l’Organisation.En outre, les livraisons de gaz au marché intérieur russe ont augmenté d'environ 5,5% (15 milliards de m3) d'une année sur l'autre.Dans ses prévisions préliminaires, le ministère russe de l’énergie tablait sur une production de 667 milliards de m3 pour 2024.Selon les prévisions de base du ministère du russe du développement économique, la production de gaz en Russie atteindra 666,7 milliards de m3 en 2024, 695,4 milliards de m3 en 2025, et 707,5 milliards de m3 en 2026.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sommet russie-afrique (2019), gaz, production, chine