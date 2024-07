https://fr.sputniknews.africa/20240717/la-presidence-du-faso-se-dote-dun-code-dethique-et-de-deontologie-1067536298.html

La Présidence du Faso se dote d’un code d’éthique et de déontologie

La Charte de la Transition met en relief des valeurs telles que la justice, l’égalité, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance et... 17.07.2024, Sputnik Afrique

L’institution a également créé en son sein un comité anticorruption qui sera chargé "de traiter les dossiers, dans un esprit d’écoute et de dialogue afin promouvoir la cohésion dans le travail", indique la présidence.Le capitaine Medah a invité tous les départements ministériels et les institutions à suivre l’exemple en créant des cellules anticorruption et en dynamisant la lutte contre ce problème.

