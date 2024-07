"La modernisation n'est pas l'occidentalisation": les BRICS ne doivent pas abandonner la diversité

https://fr.sputniknews.africa/20240717/la-modernisation-nest-pas-loccidentalisation-les-brics-ne-doivent-pas-abandonner-la-diversite-1067528647.html

C'est ce qu'a indiqué à Sputnik Marta Fernandez, directrice du BRICS Policy Center, une entité liée à l'Institut des relations internationales de l'université...

Elle a participé au forum intitulé "Civilisation intelligente" consacré au façonnement d'un avenir commun des BRICS, organisé la semaine dernière à Moscou.Or, le forum de Moscou a souligné la nécessité de respecter les différentes cultures pour penser l'avenir sur la base de la diversité, selon la responsable.Selon Marta Fernandez, il existe un consensus au sein du groupe pour rejeter les modèles uniques qui ne tiennent pas compte de l'hétérogénéité culturelle qui conduit à des compréhensions différentes de la modernisation.En outre, modernité et occidentalisation ne peuvent pas être assimilées en matière de changement climatique et le développement durable, a ajouté l'experte.Les BRICS, d'une certaine manière, ont placé le respect des différences comme une priorité, selon Mme Fernandez. "Cette diversité, loin d'être la faiblesse des BRICS, est la force du groupe."Les BRICS préconisent la réforme et la démocratisation des institutions internationales, "afin de répondre non seulement aux intérêts des États, mais aussi de leurs sociétés respectives", a-t-elle conclu.

