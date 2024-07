https://fr.sputniknews.africa/20240717/la-creation-de-maisons-russes-contribue-a-la-mise-en-uvre-dobjectifs-de-cooperation-russie-afrique-1067533942.html

La création de Maisons russes contribue à la mise en œuvre d’objectifs de coopération Russie-Afrique

Ces objectifs ont été fixés lors du Sommet Russie-Afrique, a fait ressortir, dans un entretien avec Sputnik Afrique, Evgueni Primakov, chef de... 17.07.2024, Sputnik Afrique

Le responsable constate "de plus en plus d'intérêt pour l'éducation et la langue russes".Rossotrudnitchestvo envisage d'organiser une conférence sur la sécurité alimentaire en Afrique, a-t-il ajouté.Ce mercredi, des accords ont été signés à Moscou avec des organismes non-étatiques qui représenteront les Maisons russes partenaires en Afrique et au Proche-Orient.

