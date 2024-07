https://fr.sputniknews.africa/20240717/aujourdhui-plus-de-40-des-pays-du-monde-sont-favorables-a-la-dedollarisation-1067530467.html

Aujourd'hui, plus de 40% des pays du monde sont favorables à la dédollarisation

Depuis le début de 2024, six nouveaux États se sont engagés sur cette voie, selon une analyse de Sputnik. 17.07.2024, Sputnik Afrique

Au total, il existe actuellement 112 États qui ne se sont pas prononcés contre le dollar et n'ont introduit aucune mesure restrictive. Parmi eux figurent ceux qui utilisent le dollar comme monnaie officielle, notamment le Panama, les Îles Marshall, l'Équateur ou le Salvador.Dans le même temps, 31 États s'orientent activement vers des règlements en monnaies nationales ou limitent la circulation du dollar à l'intérieur du pays.50 autres pays s’opposent ouvertement au dollar et appellent le reste du monde à se joindre à l’affaiblissement de son hégémonie.Parmi ceux qui ont déclaré la lutte contre le dollar en 2024, la voix du Zimbabwe 🇿🇼 est la plus forte. Sur fond de dépréciation totale de la monnaie nationale, près de 80% des transactions sur son territoire s'effectuent en dollars. Pour lutter contre l'inflation et assurer la stabilité financière, le Zimbabwe a annoncé en avril la transition vers une nouvelle monnaie nationale Zimbabwe Gold, ou ZiG.Au printemps, les Maldives 🇲🇻 ont annoncé mener des négociations avec l'Inde et la Chine pour réaliser des échanges en monnaie locale afin d'éviter de payer les importations en dollars. Le Burkina Faso 🇧🇫, le Nigeria 🇳🇬, la République du Congo 🇨🇬 et le Soudan 🇸🇩 misent également sur une utilisation plus active des monnaies nationales dans les échanges commerciaux.

