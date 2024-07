https://fr.sputniknews.africa/20240716/les-echanges-commerciaux-entre-la-russie-et-lafrique-pourraient-doubler-dici-2030-1067521683.html

Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique pourraient doubler d'ici 2030

Ils devraient ainsi passer de 24,5 milliards l'année dernière à 50-60 milliards de dollars, a déclaré le vice-ministre russe de l'Économie Vladimir Ilitchev

La Russie consolide systématiquement ses liens commerciaux avec les régions africaines et proche-orientales, a ajouté le responsable. Elle utilise comme instrument des accords de libre-échange. Des négociations en ce sens sont en cours avec l'Égypte et les Émirats arabes unis, et sont envisagées avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, selon lui.Le tourisme est un autre point de croissance, poursuit le haut responsable. La priorité de la Russie est d’augmenter les flux touristiques mutuels. Le pays a déjà mis en place un régime d'exemption de visa avec 15 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. En 2023, la Russie a lancé un mécanisme unique de visa électronique pour 55 pays.Le Forum d'investissement se tient à Grozny, capitale de la république russe de Tchétchénie, du 15 au 17 juillet.

