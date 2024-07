https://fr.sputniknews.africa/20240716/legypte-ambitionne-de-forer-environ-600-puits-dexploration-dici-2030-1067522153.html

L'Égypte ambitionne de forer environ 600 puits d'exploration d'ici 2030

C’est grâce à un investissement de 7,2 milliards de dollars que ce projet pourrait voir le jour, selon le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources... 16.07.2024, Sputnik Afrique

C’est grâce à un investissement de 7,2 milliards de dollars que ce projet pourrait voir le jour, selon le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales Karim Badawi. Dans un premier temps, le pays prévoit de débloquer 1,2 milliard de dollars pour forer 110 puits d'exploration au cours de l'exercice en cours 2024-2025.Ce plan vise à renforcer l'indépendance énergétique de l'Égypte et à garantir l'approvisionnement en carburant vital pour la production d'électricité, selon M.Badawi.Le ministre a également souligné l'engagement du gouvernement à favoriser un climat favorable aux investissements. Cela implique de se coordonner avec les partenaires étrangers pour planifier et rembourser les arriérés de paiement, les encourager à injecter davantage d’investissements et accélérer la production pétrolière et gazière.

