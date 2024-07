https://fr.sputniknews.africa/20240716/la-russie-a-commence-a-exporter-du-charbon-au-mozambique-1067521413.html

La Russie a commencé à exporter du charbon au Mozambique

Au cours d’un seul mois, 29.000 tonnes du combustible y ont déjà été expédiées, rapportent les médias russes citant Kpler, entreprise de Data Intelligence. 16.07.2024, Sputnik Afrique

En 2024, la Russie a également repris ses livraisons de charbon à la Tunisie (une première depuis octobre 2022) et à la Tanzanie (depuis décembre 2020). Chaque pays a reçu 12.000 tonnes.Le fret maritime pour l'approvisionnement en charbon vers l'Afrique et le Moyen-Orient pour les exportateurs russes est 10 à 15% moins cher que le fret pour l'exportation via les ports du sud et du nord-ouest vers les pays de la région Asie-Pacifique.La Tunisie et le Mozambique n'utilisent pas de charbon pour produire de l'électricité. Cependant, le Mozambique a lancé des projets de construction de plusieurs centrales électriques au charbon d'une capacité totale de 1,2 GW. De plus, le pays lui-même dispose de mines de charbon.

