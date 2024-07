https://fr.sputniknews.africa/20240716/base-us-pres-de-la-frontiere-avec-le-mali-la-cote-divoire-est-le-dindon-de-la-farce-1067524352.html

Base US près de la frontière avec le Mali: "La Côte d'Ivoire est le dindon de la farce"

Base US près de la frontière avec le Mali: "La Côte d'Ivoire est le dindon de la farce"

Sputnik Afrique

Poussés vers la sortie au Niger, les militaires américains ont trouvé une porte de sortie. La Côte d’Ivoire a autorisé l’établissement d’une base militaire... 16.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-16T18:08+0200

2024-07-16T18:08+0200

2024-07-16T18:11+0200

zone de contact

podcasts

base militaire us

mali

niger

occident

côte d'ivoire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/10/1067524151_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_54e6f6e66a1225ba31fdcc992f09a2ec.jpg

Base US près de la frontière avec le Mali: «La Côte d'Ivoire est le dindon de la farce» Sputnik Afrique Poussés vers la sortie au Niger, les militaires américains ont trouvé une porte de sortie. La Côte d’Ivoire a autorisé l’établissement d’une base militaire américaine à proximité de la frontière avec le Mali et la Guinée. Pour Sputnik Afrique, l’écrivain ivoirien Sylvain Takoué a décrypté les dessous de cette installation.

"La Côte d'Ivoire est le dindon de la farce. Elle a accepté cette haute implantation militaire étrangère pour mieux servir de base arrière à l'Occident et lui favoriser une déstabilisation d'ensemble de l'espace AES. Tout cela est programmé.", a affirmé Sylvain Takoué sur l’installation d’une base militaire américaine en Côte d’Ivoire.Retrouvez également dans ce numéro:-Karine Béchet-Golovko, professeure de droit invitée à l’Université de Moscou sur la tentative d’assassinat de Donald Trump.- Nebiyu Tedla, porte-parole du ministre éthiopien des Affaires étrangères sur les attentes de l’Éthiopie à l’égard des BRICS.- Ndiaye Bocar Niang, entrepreneur sénégalais et auteur de l’ouvrage "Éducation française, arme de destruction massive" sur le problème du système éducatif en Afrique hérité de l’époque coloniale.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

mali

niger

occident

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, base militaire us, mali, niger, occident, côte d'ivoire, аудио