Washington espère "prendre sa revanche" sur les pays de l'AES

C'est dans cet objectif que les USA veulent installer une base militaire à Odienné, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, a déclaré à Sputnik Afrique... 15.07.2024, Sputnik Afrique

Cette base pourrait "servir le moment venu" à régler le compte sur le Niger et "ensuite des deux autres pays souverainistes, le Burkina et le Mali, qui ont entraîné le Niger dans cet élan du souverainisme".Pour l'auteur, l'Occident global cherche à semer le chaos politique dans l'espace AES, "comme ce fut tristement le cas en Irak, en Libye et en Syrie".

