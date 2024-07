L'Occident cherche à affaiblir la Russie en Afrique, bien qu'il ait déjà "perdu" le continent

"Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de continuer d'un côté à accentuer en Afrique le chaos en déstabilisant plus rageusement les États africains qui traitent actuellement avec la Russie et d'un autre côté affaiblir la Russie elle-même non seulement en maintenant le conflit ukrainien dans l'État mais aussi en ouvrant d'autres fronts", a-t-il déclaré à Sputnik Afrique.