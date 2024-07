https://fr.sputniknews.africa/20240715/le-zimbabwe-lance-des-audiences-pour-la-reconciliation-apres-le-massacre-de-gukurahundi-1067515705.html

Le Zimbabwe lance des audiences pour la réconciliation après le massacre de Gukurahundi

Le Zimbabwe lance des audiences pour la réconciliation après le massacre de Gukurahundi

Sputnik Afrique

Cette initiative, avancée par le Président Emmerson Mnangagwa, vise à répondre aux griefs persistants découlant des massacres brutaux de dizaines de milliers... 15.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-15T18:19+0200

2024-07-15T18:19+0200

2024-07-15T18:19+0200

zimbabwe

afrique subsaharienne

conflit

histoire

audience

réconciliation

massacre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0f/1067515480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4530c088e2587030d7abc65c3b6116de.jpg

Le processus comprendra une série d'audiences au cours desquelles les survivants partageront leurs expériences et leurs opinions sur la manière dont ils souhaitent que le problème de Gukurahundi soit résolu.La série de massacres dits de Gukurahundi a eu lieu au lendemain de la suppression du régime de la minorité blanche au Zimbabwe, à partir de 1983. Sous la direction de feu Robert Mugabe, les troupes gouvernementales ont brutalement réprimé une révolte dans les provinces du Matabeleland et des Midlands, où vit l’ethnie des Ndébélés.Selon des estimations, plus de 20.000 personnes ont été tuées au cours de cette opération qui a duré plusieurs années.M.Mnangagwa a également appelé à rejeter toute attitude négative, exhortant la population à préférer l'empathie à l'animosité et la réconciliation à la vengeance: "Tournons notre attention vers une nouvelle aube, un avenir meilleur où les cicatrices d'hier ne s'enveniment plus".

zimbabwe

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, afrique subsaharienne, conflit, histoire, audience, réconciliation, massacre