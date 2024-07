https://fr.sputniknews.africa/20240715/lacces-a-leau-potable-atteint-pres-de-70-de-couverture-en-ethiopie-1067513866.html

L'accès à l'eau potable atteint près de 70% de couverture en Éthiopie

"Cette année, plus de 4 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable, portant le nombre total de bénéficiaires à 74,6 millions", a déclaré le ministre de... 15.07.2024, Sputnik Afrique

Un facteur clé de ce succès est la mise en œuvre du projet "Dam at My Door", qui se concentre sur la collecte de l'eau de pluie pour soutenir les régions touchées par la sécheresse, poursuit-il. En outre, diverses initiatives ont été mises en œuvre dans ce domaine, notamment dans l’assainissement et le développement énergétique.Le ministère a aussi rationalisé la gestion du projet en coordonnant les efforts de forage de puits d'eau et de construction de сonduites d’eau pour fournir des services plus rapidement.

