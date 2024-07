"Ça commence à faire beaucoup de tentatives d'assassinat contre les opposants à l'ordre globaliste"

https://fr.sputniknews.africa/20240715/ca-commence-a-faire-beaucoup-de-tentatives-dassassinat-contre-les-opposants-a-lordre-globaliste-1067514695.html

C'est ce qu'a constaté, dans un entretien accordé à Sputnik Afrique, Karine Béchet-Golovko, professeur de droit invité à l’Université d’État de Moscou. 15.07.2024, Sputnik Afrique

Les cibles de ces attentats s'opposent aussi "à la manière dont ces globalistes conduisent le monde vers une guerre mondiale classique", a-t-elle ajouté. Et de citer en exemple l'attentat contre le Premier ministre slovaque, l'étrange accident d'hélicoptère qui a été fatal au Président iranien et la récente tentative d’assassinat de Donald Trump.Mme Béchet-Golovko a pointé le sujet de la sécurité des candidats à l’élection présidentielle US. "Il y a un problème d'impartialité et une possibilité de manipulation et d'instrumentalisation de ces mécanismes de protection des personnalités politiques."Une radicalisation de la politique américaine fait suite à cet attentat, analyse l'experte. "On en revient à cette dérive totalitaire de la gouvernance globaliste atlantiste.""Cette tentative d'assassinat a eu lieu parce que les chances de victoire de Donald Trump contre Biden étaient déjà quasiment assurées à l'époque", poursuit Mme Béchet-Golovko. Et de pointer "un risque de fracture de la société américaine".Or, cela est probablement nécessaire "pour revenir à une cohésion sociale", estime l’universitaire.

