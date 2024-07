Voici ce qui doit permettre à l'Afrique de vaincre le néocolonialisme, selon un ex-Président ghanéen

"Nous en avons assez d’être exportateurs de matières premières et consommateurs de produits finis. Nous devons aussi transformer des produits finis et en exporter vers d’autres pays. Ainsi, jusqu’à ce que nous procédions à cette restructuration, l’Afrique sera toujours du côté des bénéficiaires. Et nous devons aller, la tasse à la main, mendier de l'aide. Et je pense qu’en tant que peuple fier, cela doit changer", a conclu l'homme politique.