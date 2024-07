https://fr.sputniknews.africa/20240714/vers-la-capitulation-de-kiev-le-commandant-en-chef-de-larmee-ukrainienne-serait-pour-la-reddition-1067506175.html

Vers la capitulation de Kiev? Le commandant en chef de l'armée ukrainienne serait pour la reddition

Sputnik Afrique

"Plusieurs sources m'ont confirmé deux points extrêmement importants concernant la position de Syrsky et de son entourage: il accepte de signer un... 14.07.2024, Sputnik Afrique

De plus, "il ne croit pas à la victoire et croit sincèrement que nous ne sommes pas capables d’acquérir un avantage sur les Russes sur notre propre territoire", a ajouté la députée.Elle l’a qualifié de criminel avant d’estimer que chaque jour de son commandement réduisait l'efficacité au combat des troupes ukrainiennes.Oleksandr Syrsky avait été nommé en remplacement de Valeri Zaloujny ce 8 décembre. Ce dernier était en froid avec le Président ukrainien, ayant notamment critiqué le manque de moyens de l'armée et l'échec de la contre-offensive estivale.

