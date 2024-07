https://fr.sputniknews.africa/20240714/un-defile-internationaliste-contre-le-fascisme-et-le-colonialisme-a-paris---video-1067507733.html

Un défilé internationaliste contre le fascisme et le colonialisme à Paris - vidéo

La cause palestinienne, la lutte du peuple kanak et les problèmes des sans-papiers figurent parmi les causes défendues par les centaines de personnes qui se... 14.07.2024, Sputnik Afrique

Un rassemblement baptisé "Défilé internationaliste contre le fascisme et le colonialisme" s'est déroulé ce dimanche 14 juillet à Paris.Les manifestants ont appelé à mettre fin aux opérations militaires dans la bande de Gaza, protesté contre la politique de la France en Nouvelle-Calédonie et dénoncé les problèmes des sans-papiers.Ils ont scandé: "Nous sommes tous résistants à Gaza! Nous sommes tous résistants en Kanaky!", "Debout les sans-papiers: il faut agir!" ou encore "Résistance, c'est la voie de l'existence".Les participants à la marche ont brandi des banderoles affichant "De Gaza à Jénine, libérez la Palestine", "Gaza, stop génocide!", "Régularisation de tous les sans-papiers, logements pour tous", "Front antifasciste, antiraciste, antisioniste" et "Jeunesse de Kanaky assassinée par les milices racistes coloniales".

